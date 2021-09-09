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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве произошел пожар в студенческом общежитии КНЭУ

пожежа в КНЕУ

В Киеве произошел пожар в студенческом общежитии Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЭУ). В результате возгорания никто из студентов и сотрудников не пострадал.

Инцидент произошел на улице Дегтяревской 49, что в Шевченковском районе. Огонь возник в комнате на шестом этаже девятиэтажного здания.

В комнате уничтожилась и повредилась мебель, личные вещи студентов, бытовая техника, рамы для окон. Потолок и стены закоптились.

На место прибыло шесть пожарных автомобилей и 25 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара в общежитии КНЭУ пока неизвестна, ее устанавливают.

пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
В Киеве произошел пожар в студенческом общежитии КНЭУ / 4 фотографии

7 сентября пожар произошел в общежитии Уманского университета. В результате инцидента пострадали семь человек.

Часть из пострадавших студентов отравилась угарным газом, остальные получили порезы от стекла, когда пытались вылезти на улицу через окно.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара, причину возгорания устанавливает следствие.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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