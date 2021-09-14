Новости Киева: мужчина напоил и развращал 12-летнюю девочку — подробности

В Киеве задержали 32-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки в одном недострое.

Накануне мужчина познакомился с двумя 12-летними девушками. Он пригласил их в помещение, расположенное на проспекте Георгия Гонгадзе.

Об инциденте правоохранителям сообщила мама потерпевшей. Женщина заявила, что неизвестный мужчина развращал ее дочь.

Правоохранители выяснили, что девушки познакомились с мужчиной на улице. Во время общения злоумышленник купил алкоголь и предложил им пройти в заброшенное здание.

Девушки согласились и пошли с ним в помещение, где они долгое время вместе выпивали. Впоследствии одна из девушек ушла.

Оставшись с другой девочкой наедине, злоумышленник и совершил развратные действия.

Сейчас 32-летнего киевлянина задержали. Известно, что он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, правоохранители дополнительно проверят родителей девушек относительно ненадлежащего исполнения ими обязанностей по воспитанию детей.