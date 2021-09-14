Новини Києва: чоловік напоїв та розбещував 12-річну дівчинку – подробиці

У Києві затримали 32-річного чоловіка, який вчинив розпусні дії щодо 12-річної дівчинки в одній з недобудов.

Напередодні чоловік познайомився із двома 12-річними дівчатами. Він запросив їх до приміщення, розташованого на проспекті Георгія Ґонгадзе.

Про інцидент правоохоронцям повідомила мама потерпілої. Жінка заявила, що невідомий чоловік розбещував її доньку.

Правоохоронці з’ясували, що дівчата познайомились з чоловіком на вулиці. Під час спілкування зловмисник придбав алкоголь та запропонував їм пройти у закинуту будівлю.

Дівчата погодились і пішли з ним до приміщення, де тривалий час разом випивали. Згодом одна з дівчат пішла.

Зловмисник залишився з іншою дівчинкою наодинці та вчинив розпусні дії.

Наразі 32-річного киянина затримали. Відомо, що він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Окрім цього, правоохоронці додатково перевірять батьків дівчат щодо неналежного виконання ними обов’язків із виховання дітей.