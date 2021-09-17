Врачи не дают никаких прогнозов относительно состояния пострадавшей от взрыва в Карпатах жены психолога Ореста Малыша Марины.

Женщине сделали сложную операцию на руке 16 сентября.

По словам Ореста Малыша, он спросил у врачей, не придется ли ампутировать руку, если рука жены не заработает.

– Мне ответили, что сейчас речь идет не о движении руки, а о выживании Марины вообще. И как заснуть теперь с этим, – отметил психолог.

Ранее медики сообщили, что женщина вряд ли сможет видеть на один глаз. А ближайшие двое суток будут решающими для состояния пострадавшей туристки.

Марина с мужем, двумя детьми трех и пяти лет и еще с восемью друзьями отправились в поход в Карпаты.

15 сентября в 21.20 во время разжигания костра прогремел взрыв.

В результате чрезвычайного происшествия два человека погибли, четверо получили различные ожоги и рваные раны, еще один парень – мелкие порезы.

Дети не пострадали, потому что были далеко от места взрыва.

На утро 16 сентября начальник Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий сообщил, что взрыв произошел на месте, где раньше шли бои Первой и Второй мировых войн, поэтому, возможно, там были взрывоопасные предметы.

Пока неравнодушные перечисляют средства на лечение пострадавших женщин, а также на похороны двух погибших мужчин.

Джерело: Орест Малыш

Фото: Орест Малыш