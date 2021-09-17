Лікарі не дають жодних прогнозів щодо стану постраждалої від вибуху в Карпатах дружини психолога Ореста Малиша Марини.

Жінці зробили складну операцію на руці 16 вересня.

За словами Ореста Малиша, він запитав у лікарів, чи не доведеться ампутувати руку, якщо рука дружини не запрацює.

– Мені відповіли, що наразі йдеться не про рух руки, а про виживання Марини взагалі. І як заснути тепер із цим, – зазначив психолог.

Раніше медики повідомили, що жінка навряд чи зможе бачити на одне око. А найближчі дві доби будуть вирішальними для стану постраждалої туристки.

Марина з чоловіком, двома дітьми трьох та п’яти років та ще з вісьмома друзями вирушили в похід до Карпат.

15 вересня о 21.20 під час розпалювання багаття пролунав вибух.

Унаслідок надзвичайної події двоє людей загинули, четверо зазнали різних опіків і рваних ран, ще один хлопець – дрібних порізів.

Діти не постраждали, бо були далеко від місця вибуху.

На ранок 16 вересня начальник Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький повідомив, що вибух стався на місці, де раніше тривали бої Першої та Другої світових воєн, тож, можливо, там були вибухонебезпечні предмети.

Поки небайдужі перераховують кошти на лікування постраждалих жінок, а також на поховання двох загиблих чоловіків.

Джерело: Орест Малиш

Фото: Орест Малиш