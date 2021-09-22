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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Австралии произошло одно из самых мощных землетрясений за последние годы

Землетрус в Австралії

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов, которое повредило здания в городе Мельбурн.

Землетрясение произошло около 09:15 по местному времени (2:15 по киевскому времени) в среду в Мэнсфилде, недалеко от столицы штата Виктория. Землетрясение почувствовали также в соседних штатах Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе.

После этого произошли еще два землетрясения магнитудой 4,0 и 3,1.

Сначала правительство Австралии зарегистрировало землетрясение магнитудой 6.0, но впоследствии снизило до 5,9. Геологическая служба США также определила землетрясение магнитудой 5,9.

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов стало одним из самых сильных за последние годы, но серьезных разрушений не повлекло. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон: Мы не получали сообщений о серьезных травмах, и это очень хорошая новость.


Он отметил, что землетрясения — очень необычное явление в Австралии и это может быть очень тревожным звоночком.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Виктории предупредила жителей, чтобы те были начеку относительно возможных толчков.

— Если вы находитесь в штате Виктория, вам угрожает опасность. Ожидайте подземных толчков, держитесь подальше от поврежденных зданий и других опасностей. Избегайте вождения, за исключением чрезвычайных ситуаций, — отметили в ведомстве.

Австралия расположена в центре тектонической плиты, поэтому очень редко испытывает серьезные землетрясения, в отличие от соседней Новой Зеландии.

По данным Geoscience Australia, самое страшное землетрясение в стране было в 1988 году на севере континента, магнитуда которого достигала лишь 6,6 балла.

Фото: Brianna Travers

Источник: CNN

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