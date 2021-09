В Австралии произошло одно из самых мощных землетрясений за последние годы

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов, которое повредило здания в городе Мельбурн.

Землетрясение произошло около 09:15 по местному времени (2:15 по киевскому времени) в среду в Мэнсфилде, недалеко от столицы штата Виктория. Землетрясение почувствовали также в соседних штатах Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе.

