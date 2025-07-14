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Трамп пригрозил РФ 100% пошлинами, если за 50 дней не будет соглашения о мире

Трамп угрожает ввести 100% пошлины для России: что известно
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением 100% таможенных тарифов, если Москва за 50 дней не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Об этом заявил Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп угрожает России пошлинами

Американский президент подчеркнул, что очень недоволен Россией, и угрожает ввести 100% пошлины из-за российской агрессии в Украине.

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— Мы очень, очень недовольны ими. Мы введем очень строгие пошлины, если не договоримся в течение 50 дней. Примерно 100%. Вы называете их вторичными пошлинами. Вы знаете, что это значит, — заявил Дональд Трамп.

Он снова повторил, что очень разочарован кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ведь думал, что удастся договориться еще два месяца назад.

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Источник: The Guardian

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