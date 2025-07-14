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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Умеров и Келлог обсудили совместное производство оружия, в частности ПВО

Андрій Єрмак, Кіт Келлог
Фото: Офис президента

Министр обороны Рустем Умеров и специальный представитель президента США Кит Келлог обсудили углубление сотрудничества в сфере безопасности и развитие совместных оборонных проектов, в частности локализацию производства вооружений в Украине и странах Европы.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Встреча Умерова и Келлога: что известно

По словам министра обороны, состоялся “предметный и откровенный разговор” о путях достижения устойчивого и справедливого мира.

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Особый акцент был сделан на проектах, которые предусматривают совместное производство критически важного вооружения.

 — В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые из них уже реализуются, другие – готовятся к запуску. Они укрепляют не только Украину, но и наших союзников, – отметил министр.

Умеров подчеркнул, что Украина обладает уникальным боевым опытом, особенно в сфере использования беспилотных летательных аппаратов, и готова делиться этим опытом с партнерами.

Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов, – добавил глава Минобороны.

Напомним, Келлог встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили дальнейшие шаги в противостоянии российской агрессии.

Встреча состоялась на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о намерении предоставить Украине новые пакеты вооружения, в частности системы Patriot.

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