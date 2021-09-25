Продолжила мамин бизнес: в Лубнах женщина продавала наркотики в подъезде

В Лубнах Полтавской области задержали женщину, которая продавала наркотики в подъезде многоэтажки. Ранее этим преступным делом занималась ее мать.

Еще весной 2021 года правоохранители задержали за торговлю наркотиками и снотворным 74-летнюю Валентину. Она когда-то работала учительницей английского языка.

Пенсионерка много лет зарабатывала на незаконной торговле. В то же время соседи жаловались и боролись, как могли. В частности, установили домофон, но безрезультатно.

— Клиенты звонили на мобильный Валентины. Затем она через некоторое время выходила к ним с пакетиком, в котором содержались какие-то таблетки. Далее этот покупатель заходил в подъезд, рассчитывался и шел, — говорит соседка Надежда.

Впоследствии у одного из постоянных клиентов появились даже собственные ключи от подъезда. Поэтому соседи обратились в полицию и прокуратуру. Таким образом Валентину задержали вместе с ее 71-летней напарницей.

В квартире женщины нашли около 700 ампул димедрола, фасованный в пакетики метадон и другие наркотические вещества. На банковском счету женщина имела более 600 тыс. грн.

Валентину отправили в изолятор. Однако через несколько недель после этого в дом снова стали приходить так называемые покупатели, на этот раз к дочери, которая продолжила мамине дело.

Соседи говорят: Вита хорошо знала схему. Она продавала наркотики в подъезде или выносила их на улицу клиентам, которые ждали возле дома.

Поэтому жители многоэтажки снова начали бороться с незаконной продажей в их доме. Соседи предупреждали Виту, что она может оказаться вместе с матерью. Однако женщина только смеялась.

— Очень долго пытались достучаться до наших правоохранительных органов. Мы организовали собрание подъезда, написали несколько заявлений. А она никак не реагировала, только шутила, — говорит соседка Яна.

Виту все-таки задержали и поместили в изолятор. Кроме того, разоблачили трех ее сообщников и поставщика незаконных препаратов.

— 53-летний работник фармакологического предприятия тайно выносил из фирмы сильнодействующие лекарственные препараты зопиклон, которые передавал своим сообщникам. А также он наладил схему поставок других таблеток метадона и ампул димедрола из других областей Украины, — объясняет сотрудник Нацполиции Анна Шевчук.

Сейчас Вите и ее сообщникам грозит тюрьма. Ее мать уже приговорили к четырем годам лишения свободы.