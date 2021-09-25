Продовжила материн бізнес: у Лубнах жінка продавала наркотики у під’їзді

У Лубнах Полтавської області затримали жінку, яка продавала наркотичні речовини у під’їзді багатоповерхівки. Раніше цією злочинною справою займалась її матір.

Ще навесні 2021 року правоохоронці затримали за торгівлю наркотиками та снодійним 74-річну Валентину. Вона колись працювала вчителькою англійської мови.

Пенсіонерка багато років поспіль заробляла на незаконній торгівлі. Водночас сусіди скаржились та боролись, як могли. Зокрема, встановили домофон, але безрезультатно.

– Клієнти телефонували на мобільний Валентини. Потім вона через деякий час виходила до них з пакетиком, у якому містились якісь пігулки. Далі цей покупець заходив до під’їзду, розраховувався та йшов, – каже сусідка Надія.

Згодом у одного з постійних клієнтів з’явилися навіть власні ключі від під’їзду. Тож сусіди звернулися у поліцію та прокуратуру. Таким чином Валентину затримали разом із її 71-річною напарницею.

У квартирі жінки знайшли близько 700 ампул димедролу, фасований у пакетики метадон та інші наркотичні речовини. На банківському рахунку жінка мала понад 600 тис. грн.

Валентину відправили в ізолятор. Однак за декілька тижнів після цього до будинку знову стали приходити так звані покупці, цього разу до доньки, яка продовжила материну справу.

Сусіди кажуть: Віта добре знала схему. Вона продавала наркотики у під’їзді або ж виносила їх на вулицю клієнтам, які чекали неподалік будинку.

Тож мешканці багатоповерхівки знову почали боротись із незаконним продажем у їхньому будинку. Сусіди попереджали Віту, що вона може опинитись разом з матір’ю. Однак жінка лише сміялась.

– Дуже довго намагалися достукатися до наших правоохоронних органів. Ми організували збори під’їзду, написали декілька заяв. А вона ніяк не реагувала, лише жартувала, – каже сусідка Яна.

Віту все-таки затримали та помістили до ізолятора. Окрім того, викрили трьох її спільників та постачальника незаконних препаратів.

– 53-річний працівник фармакологічного підприємства таємно виносив із фірми сильнодійні лікарські препарати зопіклон, які передавав своїм спільникам. А також він налагодив схему постачання інших пігулок метадону та ампул димедролу з інших областей України, – пояснює співробітник Нацполіції Ганна Шевчук.

Нині Віті та її спільникам загрожує в’язниця. Її ж матір вже засудили до чотирьох років позбавлення волі.