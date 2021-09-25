Министерство внутренних дел уже имеет предполагаемый портрет злоумышленника, который совершил обстрел авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил первый заместитель министра МВД Евгений Енин.

– Безусловно, мы имеем дело с профессионалом. Достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Уже имеем воображаемый портрет – рост, вес, – сказал он.

Правоохранители уже исследовали несколько тысяч телефонных звонков, которые осуществлялись в момент совершения преступления или за несколько дней до этого в отдельных зонах.

Сейчас следователи, представители ГСЧС, нацгвардейцы ищут на около 430 га леса возможные доказательства.

– Мы кое-что нашли. И все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз. Мы продолжаем поиски, пока длится световой день. Наши эксперты работают в криминалистических лабораториях сверхурочно. Мы не останавливаемся и в выходные дни, – говорит замминистра.

Евгений Енин уверяет, что правоохранители действуют по типовой схеме расследования подобных преступлений.

Так, по его словам, во время расследования обстрела авто добровольцев АТО Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в октябре 2017 года были привлечены примерно такие же силы.

– Автомат мы нашли тогда только на четвертый день, – замечает Енин.

Кроме того, заместитель главы поблагодарил всех свидетелей, которые добровольно прибыли на место преступления и поделились информацией с органами досудебного расследования.

Всех их допросили в первые часы после преступления.

22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области в авто помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли.

Водитель Шефира получил три пулевых ранения, впоследвии его прооперировали.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

23 сентября Сергея Шефира под охрану взяла Служба безопасности Украины.

Фото: Евгений Енин