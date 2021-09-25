Министерство внутренних дел уже имеет предполагаемый портрет злоумышленника, который совершил обстрел авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил первый заместитель министра МВД Евгений Енин.
– Безусловно, мы имеем дело с профессионалом. Достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Уже имеем воображаемый портрет – рост, вес, – сказал он.
Правоохранители уже исследовали несколько тысяч телефонных звонков, которые осуществлялись в момент совершения преступления или за несколько дней до этого в отдельных зонах.
Сейчас следователи, представители ГСЧС, нацгвардейцы ищут на около 430 га леса возможные доказательства.
– Мы кое-что нашли. И все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз. Мы продолжаем поиски, пока длится световой день. Наши эксперты работают в криминалистических лабораториях сверхурочно. Мы не останавливаемся и в выходные дни, – говорит замминистра.
Евгений Енин уверяет, что правоохранители действуют по типовой схеме расследования подобных преступлений.
Так, по его словам, во время расследования обстрела авто добровольцев АТО Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в октябре 2017 года были привлечены примерно такие же силы.
– Автомат мы нашли тогда только на четвертый день, – замечает Енин.
Кроме того, заместитель главы поблагодарил всех свидетелей, которые добровольно прибыли на место преступления и поделились информацией с органами досудебного расследования.
Всех их допросили в первые часы после преступления.
22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области в авто помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли.
Водитель Шефира получил три пулевых ранения, впоследвии его прооперировали.
Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
23 сентября Сергея Шефира под охрану взяла Служба безопасности Украины.
Фото: Евгений Енин