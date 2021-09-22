Главный врач клинической больницы Феофания Игорь Семенов рассказал, что водителю Сергея Шефира, которого ранили при обстреле авто, сделали операцию.

— Пациента Александра Иванько доставили на скорой, медицинская помощь оказана в полном объеме, состояние его сейчас стабильное, угрозы жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений, — сказал он на брифинге.

Врач сообщил, что пулевое ранение было в ногу, но сколько именно — не уточнил.

— Операция прошла стандартно, без осложнений. Это обычная операция. Сроки пребывания в больнице зависят от того, как будут заживать раны, — добавил он.

Покушение на Сергея Шефира произошло 22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовкой Обуховского района Киевской области. В авто помощника президента попало более 10 пуль.

Сам Шефир не пострадал, а вот у водителя три пулевых ранения. Несмотря на это, он не остановил машину, а доехал до парковки супермаркета. Уже на месте ему вызвали скорую.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на убийство двух и более лиц — ст. 115 УКУ.