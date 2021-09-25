Міністерство внутрішніх справ має уявний портрет зловмисника, який здійснив обстріл авто першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це в ефірі програми Свободи слова Савіка Шустера повідомив перший заступник міністра МВС Євген Єнін.

– Безумовно, ми маємо справу з професіоналом. Досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Уже маємо уявний портрет – зріст, вагу, – сказав він.

Правоохоронці вже дослідили кілька тисяч телефонних дзвінків, які здійснювалися в момент вчинення злочину чи за кілька днів до цього в окремих зонах.

Наразі слідчі, представники ДСНС, нацгвардійці шукають на близько 430 га лісу можливі докази.

– Ми дещо знайшли. І всі ці докази вже передані для проведення всіх можливих експертиз. Ми продовжуємо пошуки, доки триває світловий день. Наші експерти працюють у криміналістичних лабораторіях наднормово. Ми не зупиняємось і у вихідні дні, – говорить заступник міністра.

Євген Єнін запевняє, що правоохоронці діють за типовою схемою розслідування подібних злочинів.

Так, за його словами, під час розслідування обстрілу авто добровольців АТО Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017 року були залучені приблизно такі самі сили.

– Автомат ми знайшли тоді лише на четвертий день, – зауважує Єнін.

Крім того, заступник очільника подякував усім свідкам, які добровільно прибули на місце злочину й поділилися інформацією з органами досудового розслідування.

Усіх їх допитали в перші години після злочину.

22 вересня близько 10.00 на дорозі між селами Кругле та Ходосівка Обухівського району Київської області в авто помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли із автоматичної зброї калібру 7,62.

Водій Шефіра дістав три кульові поранення, згодом його прооперували.

Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

23 вересня Сергія Шефіра під охорону взяла Служба безпеки України.

Фото: Євген Єнін