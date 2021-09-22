Под Киевом обстреляли авто помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 ККУ).

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она заявила, что вместе с руководством прокуратуры и Национальной полиции выехала на место обстрела авто Шефира.

— Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания, конечно.

О том, что в авто Шефира стреляли, стало известно утром 22 сентября. По предварительным данным, получил ранение водитель помощника президента. Инцидент произошел у села Лесники Киевской области.