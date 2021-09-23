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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

СБУ взяла под охрану помощника президента Шефира

СБУ взяла под охрану помощника президента Шефира

Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира, на которого 23 сентября совершили покушение.

По данным СМИ, Шефир до этого не находился под государственной охраной. Согласно действующему законодательству Украины, он не попадает в перечень лиц, которым требуется охрана по должности.

В то же время жертвы покушений могут перейти под защиту Национальной полиции или Службы безопасности Украины, однако в отдельных случаях.

Утром 22 сентября неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира — советника президента Украины Владимира Зеленского. Злоумышленники обстреляли автомобиль, в котором он находился.

Водителя Шефира ранили, ему оказали медицинскую помощь и прооперировали в больнице. Помощник президента рассказал, что впервые оказался в такой ситуации.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители сейчас разыскивают нападавших.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот инцидент не поколеблет его команду на пути к реформам и изменениям в стране. По его словам, передавать “привет” выстрелами из леса в автомобиль его друга — это слабость, однако ответ будет сильным.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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