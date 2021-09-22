В Киевской области возле села Лесники стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

СМИ сообщили, что ранения получил водитель. Эту же информацию подтвердили в МВД. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Известно, что сам Сергей Шефир не пострадал.

Правоохранители ввели спецоперацию Сирена и ищут нападающих. Они просят всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, сообщать в полицию по номеру 102.

Между тем в Министерстве внутренних дел сообщили, что в автомобиль Сергея Шефира попало более 10 пуль. На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

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Правоохранители уже открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Сергей Шефир в 2019 году был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. Позже его назначили первым помощником президента Украины Владимира Зеленского.