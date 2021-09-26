ДТП на Херсонщине — подробности ДТП происшествия 26 сентября возле Новой Каховки

На автодороге возле поселка городского типа Казацкое в Херсонской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

На трассе Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ столкнулись три автомобиля. 41-летний водитель Mercedes-Benz направлялся из Новой Каховки.

Перед поворотом на Казацкое он совершил обгон ВАЗ-2107 и зацепил это транспортное средство возле левой передней двери, не придерживаясь безопасного интервала.

После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАН, который ехал во встречном направлении на своей полосе движения.

В результате автокатастрофы водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz погибли на месте происшествия от травм, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Досудебное расследование продолжается.