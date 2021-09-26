Сегодня, 25 сентября, на территории села Лигота Мала, расположенного в Польше, перевернулась легковая машина. К сожалению, в результате автокатастрофы погиб гражданин Украины.

По данным польских СМИ, мужчине на вид примерно около 30-ти лет. Спасатели пытались реанимировать украинца, однако он умер, вероятнее всего, из-за сильных травм.

По предварительным данным, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а машина ехала с огромной скоростью. Из-за опрокидывания транспортного средства специалисты сомневаются в том, что на момент аварии именно погибший гражданин Украины мог управлять автомобилем.

По этой причине криминалисты собрали генетический материал для исследования, по результатам которого можно будет узнать, действительно ли этот украинцев управлял легковушкой.

По данным польской полиции, вместе с пассажиром легкового автомобиля Renault Scenic путешествовали и другие граждане Украины, которые не получили серьезные травмы.

Источник: Olesnica