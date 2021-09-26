ДТП на Херсонщині – подробиці ДТП події 26 вересня біля Нової Каховки

На автодорозі поблизу селища міського типу Козацьке у Херсонській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей.

На трасі Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ зіткнулися три автомобілі. 41-річний водій Mercedes-Benz прямував з Нової Каховки.

Перед поворотом на Козацьке він здійснив обгін ВАЗ-2107 та зачепив цей транспортний засіб біля лівої передньої двері, не дотримавшись безпечного інтервалу.

Після цього він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою МАН, яка їхала у зустрічному напрямі на своїй смузі руху.

Унаслідок автокатастрофи водій та пасажир автомобіля Mercedes-Benz загинули на місці події від травм, які виявилися несумісними з життям.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Досудове розслідування триває.