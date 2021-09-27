Жителя Мариуполя суд приговорил к трем годам тюрьмы за размещение сепаратистских публикаций и пропаганду войны. Он размещал публикации в запрещенной в Украине социальной сети Одноклассники.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в период с ноября 2018 года по июнь 2020 года мужчина репостил и размещал на своей странице в соцсети информацию, которую публиковал пропагандистский ресурс “Рупор Новороссии”.

— В частности, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к решению военного конфликта и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, — отметили в прокуратуре.

Его осудили по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пропаганду войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины).

Напомним, ранее СБУ разоблачила целую группу пророссийских агитаторов и сообщила всем трем участникам о подозрении.

Их подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.