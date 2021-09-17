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Софія Зінов'єва |

Виступав на російському ТБ і закликав до держперевороту: СБУ затримала інтернет-агітатора

Виступав на російському ТБ і закликав до держперевороту: СБУ затримала інтернет-агітатора

СБУ повідомила про затримання у Борисполі російського пропагандиста, який є учасником групи інтернет-агітаторів.

Агітатори поширювали російську пропаганду на території України. Їхню діяльність викрили ще у 2020 році та оголосили підозру, але затриманий втік і переховувався від правоохоронців.

Під час цього він продовжував займатись антиукраїнського агітацією на YouTube та через новостворені Telegram-канали.

Пропагандист агітував за змінення державного кордону України і створення нових псевдодержавних утворень у деяких областях.

За даними слідства, він також брав участь у сюжетах російських телеканалів, які знімали антиукраїнські матеріали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ.

Окрім цього фігуранта, СБУ викрила цілу групу проросійських агітаторів і повідомила усім трьом учасникам про підозру за ч. 2 ст. 110 про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

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Під час обшуків силовики вилучили сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення, гроші від російських спонсорів, пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років.

Джерело: СБУ

Фото: Pixabay

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