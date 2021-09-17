СБУ повідомила про затримання у Борисполі російського пропагандиста, який є учасником групи інтернет-агітаторів.

Агітатори поширювали російську пропаганду на території України. Їхню діяльність викрили ще у 2020 році та оголосили підозру, але затриманий втік і переховувався від правоохоронців.

Під час цього він продовжував займатись антиукраїнського агітацією на YouTube та через новостворені Telegram-канали.

Пропагандист агітував за змінення державного кордону України і створення нових псевдодержавних утворень у деяких областях.

За даними слідства, він також брав участь у сюжетах російських телеканалів, які знімали антиукраїнські матеріали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ.

Окрім цього фігуранта, СБУ викрила цілу групу проросійських агітаторів і повідомила усім трьом учасникам про підозру за ч. 2 ст. 110 про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час обшуків силовики вилучили сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення, гроші від російських спонсорів, пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років.