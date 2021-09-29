В Крыму 12 сотрудников так называемого “следственного управления ФСБ Симферополя” устроили обыск в квартире матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.

В квартиру 74-летней гражданки Украины представители спецслужб, взломав дверь, проникли в 06.00 28 сентября.

– Обыски продолжались в течение трех часов с абсолютным нарушением процессуальных прав: без объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов, – отмечает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Следователи ФСБ” взломали мебель, повредили личные вещи женщины, изъяли телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего их оформления.

После этого мать добровольца доставили в “следственное управление ФСБ”, где держали несколько часов.

– Считаю такие незаконные и циничные действия представителей так называемой “полиции, ФСБ и следственного комитета” в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына, который проживает на подконтрольной правительству территории, – заявляет омбудсмен.

Из-за случившегося происшествия Людмила Денисова обратилась к генеральному прокурору и омбудсмену РФ.

От генпрокурора она требует немедленной проверки из-за незаконного проникновения в помещение украинки и дальнейшего ее содержания.

В Крыму устроили обыск в квартире матери украинского добровольца / 3 фотографии

А Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову просит срочно восстановить права гражданки Украины и предупредить в будущем подобные случаи.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова