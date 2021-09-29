У Криму 12 співробітників так званого “слідчого управління ФСБ Сімферополя” влаштували обшук у квартирі матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова.

До квартири 74-річної громадянки України представники спецслужб, зламавши двері, проникли о 06.00 28 вересня.

– Обшуки тривали упродовж трьох годин з абсолютним порушенням процесуальних прав: без жодних пояснень і роз’яснення прав, обов’язків та порядку проведення слідчих дій, без надання оригіналу рішення суду або постанови слідчого, а також без адвокатів, – зазначає Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Слідчі ФСБ” зламали меблі, пошкодили особисті речі жінки, вилучили телефон та інші електронні носії без залучення до цього технічного фахівця, обов’язкового копіювання матеріалів й належного їх оформлення.

Після цього матір добровольця доставили до “слідчого управління ФСБ”, де тримали кілька годин.

– Вважаю такі незаконні та цинічні дії представників так званої “поліції, ФСБ та слідчого комітету” стосовно громадянки України нічим іншим, як переслідуванням за проукраїнську позицію її сина, який проживає на підконтрольній уряду території, – заявляє омбудсмен.

Через подію, що сталася, Людмила Денісова звернулася до генерального прокурора та омбудсмена РФ.

Від Генпрокурора вона вимагає негайної перевірки через незаконне проникнення до помешкання українки та подальшого її тримання.

У Криму влаштували обшук у квартирі матері українського добровольця / 3 фотографии

А Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову просить терміново поновити права громадянки України та попередити в майбутньому такі випадки.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова