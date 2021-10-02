В Польше на трассе между Люблином и Варшавой произошла смертельная автокатастрофа, в результате которой погиб 23-летний гражданин Украины.

По данным районного управления полиции в Пулавах, грузовой автомобиль придавил автотранспортное средство дорожной службы. ДТП произошло утром в пятницу, 1 октября.

По предварительным данным, транспортное средство Volkswagen Transporter, принадлежащее дорожникам, стояло на аварийной полосе.

Известно, что украинца и его коллегу сбил грузовик во время того, как они рисовали горизонтальную разметку на автодороге.

Грузовик ударил в заднюю часть Volkswagen Transporter с большой силой. 23-летний украинец погиб на месте автокатастрофы от полученных травм.

Второго мужчину доставили в больницу города Пулавы. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным полиции, водитель грузового автомобиля находился трезвым за рулем. После ДТП дорогу возле места аварии перекрыли. Полиция выясняет все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы.

Источник: Wirtualna Polska