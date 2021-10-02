У Польщі на трасі між Любліном та Варшавою сталася смертельна автокатастрофа, унаслідок якої загинув 23-річний громадянин України.

За даними районного управління поліції в Пулавах, вантажний автомобіль придавив автотранспортний засіб дорожньої служби. ДТП сталася вранці у п’ятницю, 1 жовтня.

За попередніми даними, транспортний засіб Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі.

Відомо, що українця та його колегу збив вантажний автомобіль під час того, як вони малювали горизонтальну розмітку на автодорозі.

Вантажівка вдарила в задню частину Volkswagen Transporter з великою силою. 23-річний українець загинув на місці автокатастрофи від травм.

Другого чоловіка доставили в лікарню міста Пулави. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

За даними поліції, водій вантажного автомобіля перебував тверезим за кермом. Після ДТП дорогу біля місця аварії перекрили. Поліція з’ясовує всі обставини та можливі причини автокатастрофи.

Джерело: Wirtualna Polska