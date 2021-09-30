В центре Польши возле города Жгув в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан Украины. Еще одной украинке оказывают медицинскую помощь в больнице.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка. По ее словам, смертельное ДТП произошло в среду, 29 сентября, около 21.00 по киевскому времени.

Среди погибших — двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет, и 23-летняя женщина. Еще одна 25-летняя пострадавшая находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.

По данным полиции, автомобиль имел польскую регистрацию. Четверо украинцев проживали в одном из крупнейших городов Польши — Вроцлаве. По словам пресс-секретаря, двое погибших, вероятнее всего, могли быть супругами.

По предварительным данным, водитель BMW, на котором ехали граждане Украины в направлении города Катовице, потерял контроль над машиной. Транспортное средство на большой скорости врезалось в электрический столб и развалилось на две части.

На месте аварии спасатели применили специальное оборудование для того, чтобы деблокировать пострадавших из авто. В автокатастрофу попали два других транспортных средства, однако пострадавших среди этих пассажиров нет.