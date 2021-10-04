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Юлія Захарченко |

В Польше задержали трех украинцев за поджог птицефермы и проникновение в магазин

В Польше задержали трех украинцев за поджог птицефермы и проникновение в магазин

В Польше задержали трех граждан Украины, подозреваемых в поджоге птицефермы, расположенной в Мазовецком воеводстве.

По данным СМИ, один из украинцев — бывший работник этой птицефермы. Его и двух других граждан обвиняют в поджоге сарая на территории хозяйства и проникновении в польский магазин.

Полицейские получили сообщение о пожаре в селе Камион в воскресенье, 3 октября. Правоохранители выяснили, что возможной причиной пожара мог стать поджог.

На записях с камер видеонаблюдения полицейские увидели, что трое мужчин перелезали через забор птицефермы, а один из них поджег дом.

Правоохранители установили возможных подозреваемых — ими оказались украинцы. Один из них — экс-сотрудник птицефермы, который самостоятельно сообщил владельцу о возгорании.

В то же время в полицию обратился владелец соседнего магазина, рассказав, что кто-то незаконно проник в его магазин. Двое из задержанных, которые фигурируют в деле о поджоге, соответствовали описанию.

По данным полиции, в организме мужчин в возрасте 23, 29 и 42 лет обнаружили около двух промилле алкоголя. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

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Источник: Польское радио

Фото: Pexels

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