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Дмитро Кудрявцев |

Убил на глазах бабушки: в Николаеве жестоко расправились с собакой

собаку вбито у Миколаєві

В Николаеве мужчина застрелил собаку соседей, в результате чего домашний питомец скончался в ветеринарной клинике.

Сообщение о жестокой расправе с животным поступило позже в местное отделение полиции.

В местной группе в социальной сети Facebook сообщили, что мужчина выстрелил собаке в живот. Ветеринары смогли найти пулю в организме животного, но спасти его так и не удалось.

У собаки были повреждены внутренние органы и артерия. В момент происшествия дома находилась лишь пожилая женщина, которая, узнав о зверской расправе над ее собакой, впала в историку.

Местные жители утверждают, что жители дома, где произошло убийство домашнего питомца, неоднократно стреляли в птиц, котов и другую живность. Неоднократно по этому поводу поступали жалобы в правоохранительные органы.

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Полиция устанавливает личность живодера и выясняет обстоятельства происшествия. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Источник:  Facebook Шикарна Балка

Фото:  Facebook Шикарна Балка

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