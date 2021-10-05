Убив на очах бабусі: у Миколаєві жорстоко розправилися з собакою

У Миколаєві чоловік застрелив собаку сусідів, внаслідок чого домашній вихованець помер у ветеринарній клініці.
Повідомлення про жорстоку розправу з твариною надійшло пізніше до місцевого відділення поліції.
У місцевій групі в соціальній мережі Facebook повідомили, що чоловік вистрілив собаці в живіт. Ветеринари змогли знайти кулю в організмі тварини, але врятувати її так і не вдалося.
У собаки було пошкоджено внутрішні органи та артерія. У момент події в будинку перебувала лише літня жінка, яка, дізнавшись про звірячу розправу над її собакою, впала в історику.
Місцеві стверджують, що мешканці будинку, де сталося вбивство домашнього вихованця, неодноразово стріляли в птахів, котів та іншу живність. Неодноразово щодо цього надходили скарги до правоохоронних органів.
Поліція встановлює особу шкуродера та з’ясовує обставини події. Порушено справу за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.
Джерело: Facebook Шикарна Балка
Фото: Facebook Шикарна Балка