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Дмитро Кудрявцев |

Убив на очах бабусі: у Миколаєві жорстоко розправилися з собакою

собаку вбито у Миколаєві

У Миколаєві чоловік застрелив собаку сусідів, внаслідок чого домашній вихованець помер у ветеринарній клініці.

Повідомлення про жорстоку розправу з твариною надійшло пізніше до місцевого відділення поліції.

У місцевій групі в соціальній мережі Facebook повідомили, що чоловік вистрілив собаці в живіт. Ветеринари змогли знайти кулю в організмі тварини, але врятувати її так і не вдалося.

У собаки було пошкоджено внутрішні органи та артерія. У момент події в будинку перебувала лише літня жінка, яка, дізнавшись про звірячу розправу над її собакою, впала в історику.

Місцеві стверджують, що мешканці будинку, де сталося вбивство домашнього вихованця, неодноразово стріляли в птахів, котів та іншу живність. Неодноразово щодо цього надходили скарги до правоохоронних органів.

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Поліція встановлює особу шкуродера та з’ясовує обставини події. Порушено справу за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Джерело:  Facebook Шикарна Балка

Фото:  Facebook Шикарна Балка

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