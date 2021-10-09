ДТП в Яремче — подробности ДТП происшествия 7 октября в Ивано-Франковской области

На карпатском курорте камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на одной из улиц автомобиль Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Peugeot.

Обе машины превратились в железо, а водителей повезли в областную больницу. Сначала — мужчину с Peugeot, а уже под утро — виновника аварии.

Сейчас 37-летний водитель Peugeot находится в тяжелом состоянии. Медицинские работники диагностировали у него многочисленные переломы. По словам заведующего реанимацией Ивано-Франковской областной больницы Иванны Васкул, мужчина имеет переломы нижних конечностей.

Другой 49-летний водитель Mitsubishi Outlander лежит в другом отделении больницы. Он — мэр города Яремче Андрей Мироняк. Чиновник находится в стабильном состоянии, однако его пока не выписывают.

— Находится сейчас у нас под наблюдением, имеет травмы. Угрозы жизни нет. А на сколько серьезная травма? Травма всегда серьезная. Мы за ней наблюдаем, — рассказала заведующая реанимацией Ивано-Франковской областной больницы Иванна Васкул.

У обоих водителей медики взяли кровь и направили на экспертизу. Уже известно, что мэр города Яремче сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

— Установлено 1,7 промилле алкоголя. Все произошло за доли секунды, ни один из водителей торможение не применял, — рассказал руководитель отдела расследований транспортных преступлений ГУНП Прикарпатья Любомир Маланчин.

Глава города сейчас уже протрезвел. Но от каких-либо комментариев отказывается, передав это через врачей.

Родственники другого водителя тоже говорить не хотят. Они надеются, что виновник компенсирует им затраты на лечение. О ДТП с участием мэра сообщили на официальной Facebook-странице городского совета.

Коллеги Андрея Мироняка не могут поверить, что он сел за руль нетрезвым. Они знают его как порядочного человека и спортсмена, равнодушного к алкоголю.

Полиция открыла уголовное производство по статье 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.