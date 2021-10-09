ДТП в Яремчі – подробиці ДТП події 7 жовтня в Івано-Франківській області

На карпатському курорті камери відеоспостереження зафіксували, як на одній з вулиць автомобіль Mitsubishi Outlander виїхав на зустрічну смугу та протаранив автомобіль Peugeot.

Обидві машини перетворилися за залізяччя, а водіїв повезли до обласної лікарні. Спочатку – чоловіка з Peugeot, а вже під ранок – винуватця аварії.

Наразі 37-річний водій Peugeot перебуває у важкому стані. Медичні працівники діагностували у нього численні переломи. За словами завідувача реанімації Івано-Франківської обласної лікарні Іванни Васкул, чоловік мав переломи нижніх кінцівок.

Інший 49-річний кермувальник Mitsubishi Outlander лежить в іншому відділенні лікарні. Він – мер міста Яремче Андрій Мироняк. Чиновник перебуває у стабільному стані, однак його поки не виписують.

– Перебуває зараз у нас під спостереженням, має травми. Загрози життю немає. А на скільки серйозна травма? Травма завжди серйозна. Ми за нею спостерігаємо, – розповіла завідувач реанімації Івано-Франківської обласної лікарні Іванна Васкул.

В обох водіїв медики взяли кров та направили на експертизу. Вже відомо, що міський голова Яремчі сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

– Встановлено 1,7 проміле алкоголю. Все відбулося за долі секунди, жоден з водіїв гальмування не застосовував, – розповів керівник відділу розслідувань транспортних злочинів ГУНП Прикарпаття Любомир Маланчин.

Очільник міста нині вже протверезів. Але від будь-яких коментарів відмовляється, передавши це через лікарів.

Родичі іншого водія теж говорити не хочуть. Вони сподіваються, що винуватець компенсує їм витрати на лікування. Про ДТП за участі мера повідомили на офіційній Facebook-сторінці міської ради.

Колеги Андрія Мироняка не можуть повірити, що він сів за кермо нетверезий. Вони знають його як порядну людину та спортсмена, байдужого до алкоголю.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.