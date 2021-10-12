Сотни тысяч фальшивых долларов высокого качества попали на валютный рынок Украины из-за преступной деятельности банды фальшивомонетчиков, которую разоблачили сотрудники СБУ.

Они изготавливали и сбывали 100-долларовые купюры за половину их номинальной стоимости. Качество подделок была насколько высоким, что они не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

Организовал преступную группу киевлянин, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Схема работала минимум с начала 2021 года. Фальшивые американские доллары сбывались в различных регионах Украины, в том числе и на Житомирщине, через личные связи несколько раз в неделю по несколько тысяч долларов.

СБУ во время спецоперации задержала киевлянина-организатора и покупателя из Житомира, когда тот передавал две тысячи поддельных долларов.

Проведено 11 обысков по месту жительства злоумышленников, изъяты деньги, огнестрельное оружие и боеприпасы, черновые записи с так называемой клиентской базой.

Фальшивомонетчики в Киеве сбывали доллары, которые детектор воспринимал за настоящие / 4 фотографии

Открыто производство по ч. 2 ст. 199 УКУ — Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.

Правоохранители устанавливают всех причастных к сбыту фальшивок и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты.