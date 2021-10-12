Сотні тисяч фальшивих доларів високої якості потрапили на валютний ринок України через злочинну діяльність банди фальшивомонетників, яку викрили співробітники СБУ.

Вони виготовляли та збували 100-доларові купюри за півціни їх номінальної вартості. Якість підробок була настільки високою, що вони не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

Організував злочинну групу киянин, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців через аналогічні злочини.

Схема працювала щонайменше з початку 2021 року. Фальшиві американські долари збувалися в різних регіонах України, зокрема й на Житомирщині, через особисті зв’язки кілька разів на тиждень по кілька тисяч доларів.

СБУ під час спецоперації затримала киянина-організатора та покупця з Житомира, коли той передавав дві тисячі підроблених доларів.

Проведено 11 обшуків за місцем проживання зловмисників, вилучено гроші, вогнепальну зброю та набої, чорнові записи із так званою клієнтською базою.

Фальшивомонетники у Києві збували долари, які детектор сприймав за справжні / 4 фотографии

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 199 ККУ – Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до збуту фальшивок і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти.