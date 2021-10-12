Фальшивомонетники у Києві збували долари, які детектор сприймав за справжні

Сотні тисяч фальшивих доларів високої якості потрапили на валютний ринок України через злочинну діяльність банди фальшивомонетників, яку викрили співробітники СБУ.
Вони виготовляли та збували 100-доларові купюри за півціни їх номінальної вартості. Якість підробок була настільки високою, що вони не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.
Організував злочинну групу киянин, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців через аналогічні злочини.
Схема працювала щонайменше з початку 2021 року. Фальшиві американські долари збувалися в різних регіонах України, зокрема й на Житомирщині, через особисті зв’язки кілька разів на тиждень по кілька тисяч доларів.
СБУ під час спецоперації затримала киянина-організатора та покупця з Житомира, коли той передавав дві тисячі підроблених доларів.
Проведено 11 обшуків за місцем проживання зловмисників, вилучено гроші, вогнепальну зброю та набої, чорнові записи із так званою клієнтською базою.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 199 ККУ – Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
Правоохоронці встановлюють усіх причетних до збуту фальшивок і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти.