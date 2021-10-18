Безжалостно бил топором по голове: под Киевом мужчина хотел убить мать четырех детей

На Киевщине 42-летний мужчина пытался топором убить мать четырех детей. После задержания он признался в совершенном и объяснил, что в тот день был пьяным.

Инцидент произошел в селе Погребы 13 октября около 21.00. Местные жители нашли посреди улицы без сознания окровавленную женщину и обратились в полицию.

Безжалостно бил топором по голове: под Киевом мужчина хотел убить мать четверых детей / 4 фотографии

На место происшествия сразу прибыли оперативники, наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и медицинские работники.

Правоохранители во время розыскных мер и следственных действий оперативно выяснили, кто был злоумышленником, и задержали нападающего на территории Одесской области. Им оказался 42-летний житель Балты.

Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что в тот вечер был пьян. Он нанес женщине несколько ударов топором по голове, ограбил ее, а после — сбежал.

В то же время 42-летнюю потерпевшую с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Отметим, что женщина имеет на иждивении четверо детей.

Между тем следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении по статьям о покушении на преступление и об умышленном убийстве. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Сейчас суд избрал нападающему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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