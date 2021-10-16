У Харківській області 68-річний чоловік вбив 51-річну жінку, яка вночі пробралася до його житла та вдарила ножем у горло.

Після цього чоловік звернувся до поліції та повідомив про скоєне. За словами харків’янина, він та загибла раніше були знайомі.

В той день він перебував у власному дачному будинку, розташованому в селі Юрченкове. Чоловік зустрівся з місцевою мешканкою та запросив до себе в гості.

У помешканні чоловіка вони вживали алкоголь, після чого жінка ввечері пішла додому, а харків’янин ліг спати. Однак загибла вночі повернулася до житла та вдарила чоловіка ножем у горло.

Місцевий мешканець Харкова забрав у неї ніж та декілька разів вдарив ним у спину. Жінка померла на місці від цих ран.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

Згідно з чинним законодавством, найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 15 років. Наразі слідство триває.