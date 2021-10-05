У Черкаській області чоловік через лють вбив рідного сина, якому було лише чотири місяці. Наразі суд уже виніс вирок батьку, який все-таки визнав вину.

За даними правоохоронців, 9 січня 2021 року чоловік взяв дитину на руки, щоб заспокоїти його, адже той сильно плакав. Однак хлопчик не переставав кричати.

Чоловік, розлютившись, кинув немовля на ліжко. Але дитина під час падіння сильно вдарилася головою об бильце.

Унаслідок удару малюк отримав черепно-мозкову травму та крововилив у мозок. Хлопчика рятували і батьки, і медичні працівники, однак, на жаль, безрезультатно.

Згодом слідство встановило, що чоловік жив разом із дружиною та чотиримісячним сином у селі Летичівка Уманського району. Батько не любив малюка, бо ж припускав, що він буцімто йому не рідний.

Чоловіка затримали та визнали винним у скоєнні злочину за статтею про вбивство з необережності.

Суд в селищі Маньківка розглядав відповідну справу в закритому режимі. Чоловік під час засідання визнав свою вину та розкаявся.

Водночас суддя врахував те, що обвинувачений сприяв розкриттю злочину та намагався реанімувати малюка після удару.

Тому чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Читайте:

Джерело: Україна Кримінальна