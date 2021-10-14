На Хмельниччині дівчина вбила 60-річного чоловіка, а тіло намагалася спалити

У Хмельницькій області 13 жовтня у власному будинку виявили тіло 60-річного жителя одного із сіл Кам’янець-Подільського району.

Місцева поліція відразу почала пошуки підозрюваного у вбивстві, оскільки на тілі були чисельні ножові поранення.

Згодом слідчі встановили, що до вчинення страшного злочину причетна 23-річна дівчина. Її затримали.

Попередньо відомо, що раніше неодноразово судима підозрювана у вбивстві гостювала у потерпілого.

Між ними виникла сварка, а потім і бійка. Гостя схопила ножа і завдала господарю кілька ударів.

Коли вона зрозуміла, що чоловік помер, намагалася спалити тіло. Однак спроби позбутися тіла були невдалими, тому підозрювана просто втекла з місця злочину. Досудове розслідування вбивства триває.