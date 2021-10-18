На Київщині 42-річний чоловік намагався сокирою вбити матір чотирьох дітей. Після затримання він зізнався у скоєному та пояснив, що був того дня п’яним.

Інцидент стався у селі Погреби 13 жовтня близько 21.00. Місцеві жителі знайшли посеред вулиці непритомну скривавлену жінку та звернулися до поліції.

Безжально бив сокирою по голові: під Києвом чоловік хотів вбити матір чотирьох дітей / 4 фотографии

На місце події одразу прибули оперативники, наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медичні працівники.

Правоохоронці під час розшукових заходів та слідчих дій оперативно з’ясували, хто був зловмисником, та затримали нападника на території Одещини. Ним виявився 42-річний житель Балти.

Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що того вечора був п’яним. Він завдав жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував її, а потім – втік.

Водночас 42-річну потерпілу з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Зараз лікарі борються за її життя. Відзначимо, що жінка має на утриманні четверо дітей.

Між тим слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за статтями про замах на злочин та про умисне вбивство. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Наразі суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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