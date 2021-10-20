Брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – Андрій – помер через отруєння алкоголем. Про це свідчать офіційні висновки судово-медичної експертизи.

За даними правоохоронців, Андрій Павлов помер внаслідок токсичної дії спиртів через випадкове отруєння алкоголем.

Відзначимо, що за словами знайомого Павлова, загиблий у день трагедії телефонував йому зі скаргами на власне самопочуття та з проханням привезти води.

Тож знайомий заїхав до чоловіка та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу – він вже був мертвий.

Смерть Андрія Павлова

18 жовтня стало відомо, що помер молодший брат загиблого мера Кривого Рогу у власні квартирі. Про смерть Павлова повідомив поліції його товариш, який саме приїхав до нього.

Водночас прокуратура відкрила провадження – умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Правоохоронці тоді ж наголосили, що на тілі Павлова не було видимих тілесних ушкоджень.

Що відомо про молодшого Павлова

Андрій Павлов народився у Кривому Розі 13 січня 1977 року. Він на чотири роки молодший за свого брата.

Відомо, що чоловік працював на промислових підприємствах міста.

За даними декларації Костянтина Павлова, його молодший брат був власником квартири 68 кв. м.

Нагадаємо, що влітку цього року знайшли мертвим Костянтина Павлова. Його тіло виявили на веранді приватного будинку, а поруч лежала рушниця.

Правоохоронці розглядають дві основні версії смерті міського голови – самогубство або доведення до самогубства.

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