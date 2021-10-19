Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу: прокуратура відкрила провадження

18 жовтня у Кривому Розі помер Андрій Павлов – брат загиблого мера Костянтина Павлова. Його тіло знайшли увечері у власній квартирі.

Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом смерті 44-річного Андрія Павлова. Смерть брата Костянтина Павлова правоохоронці розслідуватимуть як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ).

У прокуратурі наголосили, що на тілі Андрія Павлова не було видимих тілесних ушкоджень.

Андрій Павлов помер: що відомо

Андрій Павлов помер 18 жовтня у своїй квартирі. Тіло чоловіка виявив його товариш, який заїхав його провідати.

Він розповів, що Павлову було зле останнім часом і він попросив привезти йому води, однак від допомоги лікарів відмовлявся. Товариш привіз йому води і поїхав, потім Андрій не підіймав слухавку.

Коли знайомий знову повернувся до будинку, його власник був уже мертвий.

Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не було. Причину смерті з’ясують під час судово-медичної експертизи.

У серпні знайшли мертвим брата Андрія Павлова – Костянтина Павлова, який на той час був мером Кривого Рогу. Його тіло виявили на веранді приватного будинку, поруч лежала рушниця.

Правоохоронці розглядають дві версії смерті Костянтина Павлова – самогубство або доведення до самогубства.

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Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура