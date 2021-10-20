Утром 20 октября на 313 км трассы Киев-Одесса произошла авария. Возле села Любашевка Подольского района Одесской области столкнулись сразу пять автомобилей — три легковых и два грузовых. Инцидент произошел около 5.00.

В результате аварии на трассе Киев-Одесса погибли три человека. Также есть травмированые, сейачс им оказывают помощь медики.

Обстоятельства смертельной аварии выясняют правоохранители. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

Полиция просит водителей воздержаться от поездок через место, где произошла авария, или же выбрать альтернативный маршрут.

Недавно смертельная авария произошла в Закарпатской области. Там легковой автомобиль марки Renault врезался в эвакуатор.

Иномарка загорелась — трое пассажиров и водитель погибли. Водителя эвакуатора доставили в больницу. Подробности аварии на Закарпатье — в материале.

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