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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

На Закарпатье автомобиль врезался в эвакуатор и загорелся: четыре человека погибли

ДТП Закарпаття

В пятницу, 15 октября, в Закарпатской области в селе Великие Лучки произошло ДТП с летальным исходом. Авария случилась в 4.12 по киевскому времени.

Следователи предварительно установили, что автомобиль Renault столкнулся с эвакуатором, который в этот момент цеплял машину — несколькими часами ранее она въехала на этом же месте в электроопору.

ДТП Закарпаття

Фото: Нацполиция

В результате столкновения Renault охватило огнем. Для ликвидации пожара привлекались сотрудники ДСНС.

Трое пассажиров легковушки не выжили, также скончался водитель Renault. Водителя эвакуатора доставили в больницу каретой скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, устанавливаются личности погибших.

В полиции сообщили, что на участке в селе Великие Лучки возможно осложнение дорожного движения.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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