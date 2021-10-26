В селе Бондуровка Винницкой области 33-летний мужчина несколько дней жил с трупом матери, пока придумывал причину ее смерти для следователей.

Сначала Михаил среди ночи пришел к соседу Ивану, чтобы тот помог ему поднять мать, которая якобы упала с кровати и убилась.

Когда сосед отказался, пошел с этой же версией в полицию.

– Он поехал к участковому и сказал, что мать умерла. А когда криминалисты приехали, то сразу сказали, что это произошло два или три дня назад, – рассказывает соседка погибшей Мария Парфентьевна.

Иван, к которому Михаил обращался среди ночи с просьбой о помощи, поинтересовался у правоохранителей, где лежал труп женщины.

– Полицейский мне ответил, что на постели, а мне Михаил среди ночи говорил, что на полу, – отмечает Иван.

Убитую Лидию Ковтун обнаружили с переломанными ребрами с обеих сторон, проломленной головой и отбитой почкой.

За несколько дней до смерти женщина вернулась из больницы, куда была госпитализирована с переломами обеих ног после избиения сына.

Женщине даже выделяли отдельный дом и ухаживали за ней, однако она захотела вернуться домой, как ее не отговаривали от этого односельчане.

Люди рассказывают: семья Ковтунов поселилась в Бондуровке несколько лет назад. После того, как отец Михаила умер, 33-летний мужчина нигде не работал, часто употреблял алкогольные напитки, бил мать и забирал у нее все деньги. С соседями общения избегал.

– Он никого не задевал, всех боялся и обходил стороной. Только кого увидит, делал вид, что говорит по телефону. Никогда ни с кем не здоровался. Только над матерью издевался, – вспоминает соседка Мария Парфентьевна.

Местные говорят: покойная не раз пряталась от сына у соседей и вызвала полицию.

– Это же не один раз было. Палкой бил ее – она терпела. Написали заявление в полицию на него, – добавляет сосед Иван.

Правоохранители задержали Михаила сразу, а на следующий день сообщили о подозрении и взяли под стражу.

Тем временем местные озвучивают причину, по которой Михаил издевался над матерью.

По словам соседки Марии Парфентьевны, мужчина обвинял мать в том, что она ему мешает устроить личную жизнь. Якобы из-за нее он не может привести в дом женщину.