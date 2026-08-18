Операционного директора ФИФА Кевина Лямура уволили после открытой критики неудачного плана Джанни Инфантино продать части чемпионата мира частным инвесторам.

Об этом пишет издание The Guardian.

ФИФА уволила чиновника за критику плана Инфантино

Лямур покинул должность менее чем через два года после перехода из УЕФА. Он решительно выступил против схемы Инфантино сразу после ее обнародования, заявив, что администрацию ФИФА ввели в заблуждение, а президент считает, что он олицетворяет ФИФА, хотя должен ей служить.

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Лямур тогда также дал понять, что осознает риск потери должности из-за противодействия этому плану.

– Если это означает, что я потеряю работу, пусть будет так. Я пойму и приму это решение. По крайней мере, сегодня я буду спать спокойно, — отметил он в заявлении.

Как пишет The Guardian, точные обстоятельства его увольнения остаются непонятными, однако генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем сообщил персоналу электронным письмом о том, что Лямур покидает организацию.

– ФИФА подтверждает, что трудовые отношения между ФИФА и Кевином Лямуром как операционным директором ФИФА завершились 17 августа 2026 года. ФИФА благодарит Кевина за два года службы и желает ему успехов в будущем. Больше никаких комментариев по этому поводу предоставляться не будет, – заявил спикер ФИФА.

В заявлении, которое, вероятно, и ускорило его увольнение, Лямур также отметил, что его коллеги заслуживают лучшего, чем пренебрежение и запугивание. В тот же день один из старших советников Инфантино, Карлос Кордейро, подал в отставку в знак протеста против предложений президента.

До перехода в ФИФА Лямур занимал должность заместителя генерального секретаря УЕФА, куда он пришел в 2007 году.

Напомним, Инфантино отозвал свое предложение на сумму 20 млрд долларов после негативной реакции со стороны мировых футбольных чиновников.

Основным инвестором должна была стать компания Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером, чей брат Джаред Кушнер является зятем президента США Дональда Трампа.

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