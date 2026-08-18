Российские войска ночью и утром 18 августа снова атаковали украинские регионы.

В Днепропетровской области под ударами оказались четыре района, в Печенегах на Харьковщине российские ракеты попали в центр поселка, а по Изюму враг применил РСЗО Торнадо-С.

В Киевской области в результате атаки повреждены гражданские объекты, а из-за длительной воздушной тревоги Укрзализныця изменила расписание части пригородных поездов.

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Тем временем Москва и Подмосковье пережили масштабную атаку беспилотников.

Российские власти заявляют о сотнях дронов, в Подмосковье после попадания загорелся логистический комплекс Wildberries, а российские паблики писали о возможной атаке на Московский НПЗ.

В США тем временем заключили контракт на $22,9 млрд, чтобы увеличить производство крылатых ракет Tomahawk примерно в 17 раз.

Об этих и других событиях ночи и утра 18 августа — читайте в дайджесте.

Ракетный удар по Печенегам в Харьковской области

Утром 18 августа российские войска нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области.

По словам главы Печенежской общины Александра Гусарова, враг атаковал поселок двумя ракетами Бандероль. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что оба удара пришлись на центр Печенегов, где находятся кафе, почта и магазины.

Места двух попаданий находятся примерно в 50 метрах друг от друга. Одна из ракет попала прямо в кафе.

В результате атаки погибли как минимум 10 человек, еще 17 пострадали. По словам Гусарова, среди погибших — покупатели, продавцы и люди, которые просто находились рядом с местами ударов.

Двоих пострадавших доставляют в больницу в Харькове. Мужчина получил ожоги, женщина — акубаротравму. Остальным раненым медики оказали помощь прямо на месте.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что для установления личностей погибших понадобится ДНК-экспертиза.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 18 августа российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

В Каменском в результате ударов повреждены предприятия. На местах возникли пожары.

В Зеленодольской общине Криворожского района разрушена инфраструктура, а в Украинской общине Синельниковского района поврежден частный дом.

Больше всего последствий зафиксировали в Никопольском районе. Российские войска обстреляли Никополь, а также Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую общины.

В результате атак возникли пожары в пятиэтажном жилом доме и на предприятии. Также повреждены инфраструктура и грузовые автомобили.

Пострадала 19-летняя девушка. Ей предстоит амбулаторное лечение.

Удар из РСЗО Торнадо-С по Изюму

В ночь на 18 августа российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. По данным местных властей, удар пришелся на северную часть города — район хлебозавода.

По предварительной информации, для атаки россияне применили РСЗО Торнадо-С.

В результате удара повреждено не менее 20 частных жилых домов.

Пострадали пять человек, среди них — 9-летний мальчик. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Атака на Киевскую область

Утром 18 августа российские войска атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. В Броварском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

В частности, повреждены офисное здание, складские помещения и частный жилой дом. Информации о пострадавших не поступало.

На фоне длительной воздушной тревоги Укрзализныця оперативно изменила движение части пригородных поездов.

На направлении Фастов — Киев пассажирам рекомендовали воспользоваться утренними рейсами №6006 и №6008 Фастов-1 — Киев-Пассажирский вместо №7030. В обратном направлении — рейсами №6005 и №6011 вместо №7029.

Также с задержками следовали несколько пригородных поездов. Рейс Нежин — Киев-Волынский задерживался на 2 часа 35 минут, Киев-Волынский — Нежин и Тетерев — Святошин — на 2 часа 30 минут.

В Укрзализныце объяснили изменения ситуацией с безопасностью и призвали пассажиров следить за оперативными сообщениями.

Сотни дронов атаковали Москву и Подмосковье

В ночь на 18 августа Москва и Московская область подверглись масштабной атаке беспилотников.

Мэр российской столицы Сергей Собянин начал сообщать о работе ПВО около 02:33. Сначала он заявил о шести дронах, позже их количество в его сообщениях выросло до 40, а около 04:22 — до 83.

Позже Собянин заявил о гораздо большем масштабе атаки. По его словам, с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в направлении Московского региона якобы летели 620 дронов. Непосредственно над Московским регионом, по его словам, российская ПВО якобы уничтожила 180 БпЛА.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что над областью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы якобы сбили более 150 дронов.

В то же время в соцсетях начали появляться видео пожаров и сообщения о повреждениях.

Одним из повреждённых объектов стал логистический комплекс Wildberries в районе Атлант-Парка в Богородском городском округе. Сначала в компании заявляли только о незначительных повреждениях стен осколками, но позже Воробьев сообщил, что беспилотник попал прямо в склад и вызвал пожар.

В Подмосковье также зафиксировали падение обломков на торговый павильон возле ТЦ Глобус. По словам российских властей, повреждены здание РАГСа и автомобили.

Кроме того, около 04:30 российские паблики начали сообщать о возможной атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод.

США в 17 раз увеличат производство Tomahawk

Военно-морские силы США заключили с компанией Raytheon семилетний контракт на $22,9 млрд для резкого увеличения производства дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

По условиям соглашения производственные мощности планируют увеличить с нынешних примерно 60 до более 1000 ракет в год. То есть речь идет о росте примерно в 17 раз.

Контракт касается ракет Tomahawk модификации Block V, которые могут применяться для поражения наземных и морских целей. Точное количество заказанных ракет и график их поставок американские ВМС и Raytheon не раскрывают.

Одной из причин такого резкого наращивания производства стало значительное сокращение запасов американских ракет во время войны с Ираном.

По данным Центра стратегических и международных исследований, только за первый месяц боевых действий США использовали более 850 Tomahawk. До начала войны американские запасы этих ракет в открытых источниках оценивались примерно в 3100 штук.

Raytheon уже ускорила производство: в первом полугодии 2026 года компания поставила в три раза больше ракет Tomahawk, чем за аналогичный период 2025-го.

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