Вбивство у Вінницькій області

У селі Бондурівка Вінницької області 33-річний чоловік кілька днів жив із трупом матері, поки вигадував причину її смерті для слідчих.

Спершу Михайло серед ночі прийшов до сусіда Івана, щоб той допоміг йому підняти матір, яка нібито впала з ліжка й вбилася.

Коли сусід відмовився, пішов із цією ж версією до поліції.

– Він поїхав до дільничного й сказав, що мати померла. А коли криміналісти приїхали, то одразу сказали, що це сталося два чи три дні тому, – розповідає сусідка загиблої Марія Парфентіївна.

Іван, до якого Михайло звертався серед ночі з проханням про допомогу, поцікавився у правоохоронців, де лежав труп жінки.

– Поліцейський мені відповів, що на ліжку, а мені Михайло серед ночі говорив, що на підлозі, – наголошує Іван.

Вбиту Лідію Ковтун виявили із переламаними ребрами з обох боків, проламаною головою та відбитою ниркою.

За кілька днів до смерті жінка повернулась із лікарні, куди була госпіталізована із переломами обох ніг після побиття сина.

Жінці навіть виділяли окремий будинок та доглядали за нею, однак вона захотіла повернутись додому, хоч як її відмовляли від цього односельці.

Люди розповідають: родина Ковтунів оселилася в Бондурівці кілька років тому. Після того як батько Михайла помер, 33-річний чоловік ніде не працював, часто вживав алкогольні напої, бив матір та забирав у неї всі гроші. Із сусідами спілкування уникав.

– Він нікого не зачіпав, усіх боявся та обходив стороною. Тільки кого побачить, вдавав, що говорить телефоном. Ніколи ні з ким не вітався. Лише над матір’ю знущався, – пригадує сусідка Марія Парфентіївна.

Місцеві кажуть: покійна не раз ховалася від сина в сусідів та викликала поліцію.

– Це ж не один раз було. Ціпком бив її – вона терпіла. Написали заяву в поліцію на нього, – додає сусід Іван.

Правоохоронці затримали Михайла відразу, а наступного дня повідомили про підозру та взяли під варту.

Тим часом місцеві озвучують причину, через яку Михайло знущався над матір’ю.

За словами сусідки Марії Парфентіївни, чоловік звинувачував матір у тому, що вона йому заважає влаштувати особисте життя. Нібито через неї він не може привести додому жінку.