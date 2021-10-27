ДТП в Харькове с участием Зайцевой: что известно об аварии 2017 года и следствии

26 октября 2021 года в Харькове произошла смертельная авария. 16-летний водитель Infinity пересек перекресток на красный свет и на большой скорости протаранил Chevrolet.

58-летний водитель легковушки погиб на месте. Трое пассажиров Infinity и водитель получили травмы разной степени тяжести.

В этот день Факты ICTV вспоминают еще одну резонансную аварию, случившуюся в Харькове четыре года назад.

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Елена Зайцева на автомобиле Lexus пересекла перекресток в центре города на красный сигнал светофора. Иномарка влетела в легковушку Volkswagen, за рулем которой находился Геннадий Дронов, который в этот момент стартовал на желтый сигнал.

В результате столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар с людьми.

В результате ДТП с участием Зайцевой и Дронова погибли пять человек, позже еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Среди жертв Алла и Анастасия Сокол, Александр Евтеев, Наталья Умаева, Нина Кобесова и Диана Берченко.

Семь человек получили травмы разной степени тяжести. Это Оксана Евтеева, Жанна Власенко, Оксана Нестеренко, Анна Комар, Юрий Неудачин и Марина Ковалева – подруга Зайцевой, находившаяся на пассажирском сиденье авто.

Суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы. Также виновники смертельного ДТП в центре Харькова должны выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших – речь идет о сумме почти 8 млн грн. Приговор был подтвержден в апелляции и Верховном суде.

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Сейчас оба водителя отбывают наказание в тюрьмах. Елена Зайцева сидит в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области, а Геннадий Дронов в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

Выплаты по 35 гривен

За более чем год, прошедший с момента апелляции, Зайцева выплатила нескольким пострадавшим мизерные суммы, Дронов не уплатил ни копейки.

Исправительные учреждения, где находятся осужденные, не предоставляют информацию ни о Зайцевой, ни о Дронове. Оба осужденных запретили рассказывать о себе, — говорит представитель потерпевших Лариса Матвеева.

Как работают в тюрьмах, ходят ли в отпуск за хорошее поведение — неизвестно. Кстати, для того, чтобы получить отпуск осужденные обязательно должны работать.

— Это были небольшие выплаты — около 35 грн за один раз, перечислений таких было очень немного. Это от Зайцевой получили денежные средства. Сведений о том, что от Дронова поступают платежи, у меня вообще нет. Пострадавшим психологически очень трудно воспринимать эти подачки в 35 грн, эти отписки о нераскрытии информации о себе, для них это обидно и унизительно. Они стараются, как могут, восстановить свою жизнь. Кто работает, кто лечится, кто восстанавливает себя. Такое не забывается и их потери не восстанавливаются, и состояние, которое было до ДТП, они уже никогда не смогут вернуть, — говорит Лариса Матвеева.

Девочка, которую родила пострадавшая в ДТП Жанна Власенко, здорова и не имеет патологий. Сейчас дочери три года и восемь месяцев, говорит женщина.

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Жанна была беременной, когда попала в автокатастрофу на Сумской. За здоровье будущей мамы и ее ребенка боролись врачи, длительное время беременная находилась в медикаментозном сне, но врачам удалось провести успешные роды.

— Мы получили ноль, ровно ноль. Добиваться — оно этого не стоит, какие-то 30 гривен, плюс — это нервы, нужно время находить. Для поддержки здоровья, конечно, делаем что-то, это и психолог, и поддержки в виде массажа, но уже не медикаментозное лечение. На дочери, я надеюсь, не отразилось это, по крайней мере, на данный момент. Изначально год-полтора у нас были проблемы с неврологией, занимались этим вопросом, но на данный момент все в порядке, — рассказала Жанна Власенко.

Оксана Евтеева, которая в аварии потеряла сестру и мужа, также до сих пор проходит курс реабилитации. Отразилась авария и на здоровье Оксаны Нестеренко — в ДТП девушка получила тяжелые травмы.

А потерпевшая Анна Комар во время телефонного разговора с Фактами ICTV в октябре 2020 года находилась в больнице, где ей сделали очередную операцию. Ни от Зайцевой, ни от Дронова пострадавшая также не получила ни копейки.

— Я сейчас опять в больнице. У меня была страшная рана на голове — скальпирована и счесана, я ее тогда несколько месяцев лечила. Потом, вроде бы, оно там зажило, потом оказалось, что опять началась деформация кожи и мне вот делали операцию на прошлой неделе. Пока нахожусь в больнице в Кременчуге. Сейчас уже, конечно, не так страшно. Тогда пришлось искать очень много денег — и на больницу, и на реабилитацию. Если бы люди не собирали, если бы не помогли, то это была бы вообще неподъемная сумма для моей семьи. Сейчас, конечно, легче и я надеюсь, что это уже последняя операция, потому что устала от них, устала лечиться, — говорит Анна Комар.

Прокуроров наградили

Приговор — по 10 лет заключения обоим водителям — пострадавшие считают результатом кропотливой работы адвокатов и общественного резонанса. А вот прокуроры, по мнению потерпевших, обращались не как обвинители, а как адвокаты Зайцевой.

Не пытались добиться честных экспертиз, закрыли глаза на то, что опиаты Зайцевой постепенно исчезли из дела, не добивались определения скорости Lexus. В Генеральной прокуратуре заслугу максимального приговора зачислили именно прокурорам.

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Через месяц после приговора трех обвинителей по делу наградили. Прокурора Максима Блохина отметили нагрудным знаком За безупречную службу в органах прокуратуры, Валерию Бухану и Игорю Омельченко в порядке поощрения присвоен чин советника юстиции.

Правда сейчас никто из них в харьковской прокуратуре не работает. Бухана и Омельченко уволили в 2020 году, а Блохина перевели в прокуратуру Запорожской области.

Главная задача — наказать экспертов

Сейчас главная задача — наказать экспертов. По мнению представителей потерпевших, они умышленно или по собственному непрофессионализму делали выводы, которые могли привести к несправедливому приговору. Но пока это сделать не удалось.

Адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица пытался наказать экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса. Они не высчитали скорость авто Зайцевой, границы перекрестка, где произошло ДТП, тяжесть нарушений и степень вины каждого водителя.

Ведь важно установить, кто именно первым — Зайцева или Дронов — нарушили правила, которые привели к фатальным последствиям. Почти всю вину харьковские эксперты-техники перевели на Дронова, по поводу Зайцевой отметили, что у нее не было возможности затормозить и избежать столкновения.

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Хотя это опровергли днепровские эксперты, к которым обратился адвокат Перепелица. Их резюме — если бы Зайцева нажала на тормоза, как только увидела желтый сигнал светофора, то остановилась бы еще до перекрестка.

Днепровцы вычислили и среднюю скорость Lexus Зайцевой — 106 км в час. Однако уголовное производство, инициированное Перепелицей по харьковским экспертам, следователи несколько раз закрывали.

Адвокат возобновлял дело через суд, однако в конце производство все равно закрыли.

Уголовное производство открывало и Государственное бюро расследований. Оно касалось действий следователя Игоря Волкова и нарколога Елены Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП.

Федирко в суде заявила, что именно Волков руководил ее действиями, указывал, сколько у Зайцевой брать мочи и крови для анализа. Зайцева сдавала мочу лишь один раз.

Хотя биоматериала было целый стакан, этого почему-то не хватило для необходимого повторного анализа на наркотики. А вот кровь, взятую дважды, вообще не исследовали, хотя именно анализ крови мог стать безоговорочным доказательством наличия наркотиков.

К тому же, Волков умышленно или случайно не передал экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз документы с анализами мочи на опиаты и развернутый вывод по виду опиатов.

Именно поэтому во время досудебного следствия эксперты не смогли определить наркотическое состояние Зайцевой, из-за чего наркотическое опьянение из дела исчезло.

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Позже, уже в суде, представители потерпевших добились повторного заключения экспертов. Тогда эксперты опять ничего не определили, но причину указали другую — не знают количества опиатов в биоматериале Зайцевой.

Представитель потерпевших Дмитрий Марцонь говорит — уголовное дело по Волковому и Федирко просто замерло.

— В момент открытия дела следователь один раз вызвал, пообщался, мы максимально пытались донести, объяснить, раскрыть ситуацию в деталях. Потом было еще один или два звонка — уточнялись моменты, и больше, насколько мне известно, ничего, — сказал Марцонь.

А вот Лариса Матвеева требует расследования действий экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли определить, находилась ли Зайцева под наркотиками, потому что не знают количества опиатов в биоматериале.

Но методологии, предусматривающей подсчет опиатов, не существует. С наркотиками важный факт наличия вещества. Это подтвердили как в Центре мониторинга наркотиков МОЗ Украины, так и психиатр Борис Михайлов, изучавшие документы, отмечает Матвеева.

Если эксперты сделали это из-за некомпетентности — должны быть уволены, если это фальсификации — то должны сидеть в тюрьме.

— Они предоставили заведомо ложное заключение, когда отметили, что невозможно такое состояние вообще установить. Указанное уголовное производство рассматривалось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области. Дело было закрыто, нам не сообщили вовремя об этом, получили мы такую ​​информацию только по запросу и обратились в суд. К сожалению, суд первой инстанции не нашел оснований для отмены постановления о закрытии и мы подали апелляционную жалобу. Мы надеемся, что апелляционные инстанции нас поддержат и рассмотрение будет проведено объективно и полно, — отметила Матвеева.

И дело не только в Зайцевой. Эксперты ХОБСМЭ в заключении отметили, что для определения наркотического состояния необходимо знать количество опиатов.

Если суд встанет на сторону экспертов, это станет прецедентом, и в дальнейшем недобросовестные водители смогут воспользоваться этим решением и избегать ответственности за нетрезвое вождение, уверена адвокат Лариса Матвеева.

— Любое лицо, которое воспользуется тем же способом решения своих проблем с целью избежания ответственности за пребывание за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и обратится с аналогичным запросом к экспертам, будет получать точно такие же выводы о невозможности установления наркотического состояния. И будет иметь возможность просто избежать ответственности за это. Мы хотим прекратить эту практику, — отметила Матвеева.

Татьяна Доцяк