ДТП Харків: всі подробиці про аварію на Одеській у Харкові

Смертельна ДТП у Харкові, яка сколихнула всю Україну, сталася увечері 26 жовтня.

Автомобіль Infiniti, за кермом якого перебував 16-річний юнак, на великій швидкості протаранив Chevrolet.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів та водій Infiniti зазнали травм різного ступеня важкості.

Факти ICTV зібрали всю інформацію про ДТП у Харкові.

ДТП у Харкові: всі подробиці про смертельну аварію на Одеській

Де та як сталася аварія у Харкові

ДТП у Харкові сталася увечері. Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент о 20.40.

Неповнолітній водій Infiniti проїхав на червоне світло світлофора на великій швидкості та зіткнувся із легковим авто Chevrolet.

Заступник начальника Головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж повідомив на місці події, що іномарка рухалася зі швидкістю понад 100 км/год.

Від потужного удару Chevrolet буквально розірвало на частини. Трагедія трапилася на перехресті вулиць Гагаріна та Одеська.

Хто постраждав внаслідок ДТП

Внаслідок потужного удару під час зіткнення на вулиці Одеській у Харкові на місці загинув 58-річний водій Chevrolet.

Також постраждали троє пасажирів, які перебували в салоні Infiniti. Це двоє юнаків у віці 19 років та 16-річна дівчина.

У них діагностували численні тілесні ушкодження, зокрема у хлопців – струс головного мозку, закриті черепно-мозкові травми, забиття, перелом ключиці.

У пасажирки 2005 року народження – закритий перелом лівого стегна, забиття голови та тулуба.

58-річний загиблий був батьком двох дітей і дідусем трьох онуків. Його донька опублікувала звернення у соціальних мережах, де попросила про допомогу адвокатів та закликала свідків трагедії відгукнутися.

Вона також оприлюднила його фото.

– Батько не мав матір, “пов’язану з прокуратурою”, чи тата “м’ясного магната”, але у нього було серце, – так підписала знімок дівчина.

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Що відомо про винуватця смертельної ДТП

Винуватцем аварії на Одеській у Харкові виявися місцевий житель – Микола Харківський 2005 року народження.

Він не сильно травмувався внаслідок ДТП. Йому надали допомогу амбулаторно, після чого він пішов з лікарні.

Хлопець неодноразово мав проблеми із законом. У 2019 році під час конфлікту він поцілив у жінку у супермаркеті, а потім направив пістолет на її сина. У соціальних мережах Миколи Харківського було багато відеозаписів з нічними поїздками містом.

Хлопець навіть похизувався відео, де вживав нецензурну лексику під час розмови з патрульним. Зараз на його сторінці – жодного фото та відео.

У вересні на 16-річного Миколу склали два адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху та правил керування транспортним засобом. У нього немає водійського посвідчення. Тоді він був за кермом іншої іномарки – Dodge.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Infiniti неповнолітній нещодавно отримав як подарунок від батьків.

Зараз вони розлучені. Батько хлопця продає м’ясо на місцевому ринку, а мати раніше працювала в Австралії та фінансово забезпечувала сина. Де вона перебуває наразі – невідомо.

У поліції з’ясували, що автомобіль Infiniti зареєстрований на матір хлопця.

Місцевий блогер розповіла, що листувалася з Миколою Харківським. Той вихвалявся перед дівчиною тим, що їздить на червоне світло і уже розбив кілька авто, адже може собі дозволити вирішити будь-яке питання за гроші.

Як відреагували у поліції на інцидент

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти хлопця за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Миколі Харківському загрожує до восьми років ув’язнення.

Тепер хлопець перебуває у слідчому ізоляторі. 28 жовтня йому планують обрати запобіжний захід. Поліція наполягатиме на триманні під вартою.

Фото та відео ДТП у Харкові