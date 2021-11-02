2 ноября водитель автомобиля Mercedes пытался провезти в Россию через пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области валюту и предметы, которые, вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность.
Так, икону Андрея Первозванного в серебрянном одеянии пограничники и таможенники обнаружили под одеждой на спине водителя. Мужчина закрепил ее там с помощью клейкой ленты.
В автомобиле нашли незадекларированные 1,67 млн российских рублей, $10 665, элемент старинной посуды с тавром Карл Фаберже и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.
Углубленный досмотр пограничники инициировали после сообщения о возможном перемещении через границу товаров, представляющих культурную ценность.
Сейчас автомобиль, валюту и обнаруженные предметы таможенники временно изъяли и выясняют все обстоятельства нарушения.
Дальнейшие решения будут принимать после получения результатов экспертиз.
В июне группе лиц из Киевской области сообщили о подозрении в контрабанде.
Они пыталась вывезти в Евросоюз из Украины 30 посылок с культурными ценностями, которые изготовлены за тысячи лет до нашей эры и во времена Киевской Руси.
Реализовать товары злоумышленники планировали через международные почтовые сервисы.
По местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили старинные украшения, монеты, холодное оружие, предметы быта и тому подобное.
Экспертиза подтвердила, что эти предметы являются культурными ценностями.
За попытку контрабанды группе лиц грозит лишение свободы до семи лет.
Источник: Северная граница. Госпогранслужба