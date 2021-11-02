2 ноября водитель автомобиля Mercedes пытался провезти в Россию через пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области валюту и предметы, которые, вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность.

Так, икону Андрея Первозванного в серебрянном одеянии пограничники и таможенники обнаружили под одеждой на спине водителя. Мужчина закрепил ее там с помощью клейкой ленты.

В автомобиле нашли незадекларированные 1,67 млн российских рублей, $10 665, элемент старинной посуды с тавром Карл Фаберже и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Углубленный досмотр пограничники инициировали после сообщения о возможном перемещении через границу товаров, представляющих культурную ценность.

Сейчас автомобиль, валюту и обнаруженные предметы таможенники временно изъяли и выясняют все обстоятельства нарушения.

Дальнейшие решения будут принимать после получения результатов экспертиз.

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В июне группе лиц из Киевской области сообщили о подозрении в контрабанде.

Они пыталась вывезти в Евросоюз из Украины 30 посылок с культурными ценностями, которые изготовлены за тысячи лет до нашей эры и во времена Киевской Руси.

Реализовать товары злоумышленники планировали через международные почтовые сервисы.

По местам жительства подозреваемых правоохранители обнаружили старинные украшения, монеты, холодное оружие, предметы быта и тому подобное.

Экспертиза подтвердила, что эти предметы являются культурными ценностями.

За попытку контрабанды группе лиц грозит лишение свободы до семи лет.

Источник: Северная граница. Госпогранслужба

Фото: Северная граница. Госпогранслужба