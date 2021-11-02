2 листопада водій автомобіля Mercedes намагався провезти до Росії через пункт пропуску Сеньківка в Чернігівській області валюту та предмети, які, найімовірніше, мають культурно-історичну цінність.

Так, ікону Андрія Первозваного в срібний ризі прикордонники та митники виявили під одягом на спині водія. Чоловік закріпив її там із допомогою клейкої стрічки.

В автомобілі знайшли незадекларовані 1,67 млн російських рублів, $10 665, елемент старовинного посуду з тавром Карл Фаберже та автограф Сальвадора Далі з сертифікатом.

Поглиблений огляд прикордонники ініціювали після повідомлення про можливе переміщення через кордон товарів, що становлять культурну цінність.

Наразі автомобіль, валюту та виявлені предмети митники тимчасово вилучили та з’ясовують всі обставини порушення.

Подальші рішення ухвалюватимуть після отримання результатів експертиз.

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У червні групі осіб із Київської області повідомили про підозру в контрабанді.

Вони намагалася вивезти до Євросоюзу з України 30 посилок із культурними цінностями, виготовлені за тисячі років до нашої ери та за часів Київської Русі.

Реалізувати товари зловмисники планували через міжнародні поштові сервіси.

За місцями проживання підозрюваних правоохоронці виявили старовинні прикраси, монети, холодну зброю, предмети побуту тощо.

Експертиза підтвердила, що ці предмети є культурними цінностями.

За спробу контрабанди групі осіб загрожує позбавлення волі до семи років.

Джерело: Північний кордон. Держприкордонслужба

Фото: Північний кордон. Держприкордонслужба